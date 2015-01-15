《中国债市每日综述》金融数据公布后现券收益率小涨，关注资金面变化

* 现券收益率小涨，IRS也止跌反弹

* 金融数据对债市影响稍显偏空

* 政策面若稳，资金面变化将左右短期走势

路透上海1月15日 - 中国银行间市场周四现券收益率小涨，利率互换(IRS)也止跌反弹。今日准备金补缴引发资金面略紧，央行公布的信贷及社会融资数据也令此前一致的放松预期产生分化，对现券影响稍微偏空。

交易员指出，若政策面继续维持稳定，资金面成为左右短期债市走向的主要因素。下一步可关注缴税等可能对流动性造成的扰动。

北京一银行交易员表示，今日现券收益率小幅上行，央行公布的金融数据“略微利空，本来市场可能觉得会有更差的数据。”

中国央行周四公布，12月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值，亦低于央行全年约13%的增长目标；人民币贷款余额同比增13.6%，路透调查中值为13.8%。

不过上海一银行交易员认为，今日的金融数据可能只是引发市场出现转变的触发点，而非根本原因，短期走向还要看后续资金面变化。

“这几天都是因为资金宽松，本来预期IPO时资金紧张，结果很宽松，IRS就下来了。但R007(七天回购利率)如果一直这么高，预期会改变，今天的金融数据就是个触发。”该交易员指出。

剩余期限近10年的国开行固息债140229券最新报价 为4.08%/3.95%，上日尾盘为4.06%/4.03%。国债期货主力合约TF1503 收报97.110元人民币，较上日结算价微跌0.024元，或0.02%。

**准备金补缴，资金面略收紧**

银行间市场周四主要回购利率变化不大，但就借款机构感觉而言，资金面较日前有所收紧，因例行存款准备金补缴令需求增加，而资金供给未能相应跟进。

交易员称，流动性宽松程度虽不如日前，但多方寻问后基本需求仍可得到满足。公开市场继续空窗操作，目前市场心态尚属稳定，下周将开始的缴税值得关注。

北京一银行交易员表示，今日资金“紧了点，隔夜早上一波融出后就没有了，但国开(总的来说)还是有量。”

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。但在去年9月央行推出存款偏离度考核指标后，月初存准补缴压力明显减轻。

上海一银行交易员补充说，今日影响资金的主要因素还是例行缴准。因央行对存款偏离度的规定，导致今年1月补缴并未全部集中在年初，而出现细水长流分散布局的特点。

不过整体来看，市场心态尚属平稳。央行公开市场也如常未进行任何操作，为连续一个半月空窗。

中国央行公开市场本周仍无任何动作，至此“零操作”已持续逾一个半月；新股IPO密集申购并未对流动性掀起太大波澜，面对相对平静的资金面形势，公开市场操作也稳字当头。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,755.98亿元，较上日的10,593.57亿元略增；其中，隔夜品种成交9,125.00亿元，上日为9,044.57亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6029 2.6026 +0.03 9,125.00

七天 3.8341 3.8179 +1.62 1,434.63

14天 4.6774 4.7279 -5.05 116.60

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 8.0000 3.0200 +498.00 3,107.91

七天 4.0050 3.1350 +87.00 238.48

14天 4.2000 4.0000 +20.00 8.13

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7000 2.7100 -1.00 --

七天 3.8400 3.9000 -6.00 --

14天 4.7200 4.8000 -8.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6310 2.6360 -0.50 --

七天 3.8430 3.8370 +0.60 --

三个月 4.8940 4.8980 -0.40 --