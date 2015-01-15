《国际主要央行公开市场操作一览》--1月15日

路透上海1月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)去年12月释出将在2015年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。

欧洲在公开市场通过反向交易方式调节市场流动性；去年10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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1/14 隔夜逆回购 -954.00 0.05%

1/13 隔夜逆回购 -1,073.16 0.05%

1/12 隔夜逆回购 -1,181.25 0.05%

1/9 三天逆回购 -1,161.95 0.05%

1/8 隔夜逆回购 -1,242.93 0.05%

《本周主要新闻》

--波士顿联储总裁罗森格伦表示，美国联邦储备理事会(美联储，FED)可能不仅对首次加息时间保持耐心，而且对之后的一系列加息举动都会保持耐心，并补充称，并不认为未来收紧政策会明显放缓美国经济成长。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/13 七天期反向交易 1,139.855 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在致一位欧盟议员的信件中表示，ECB管委员会准备在必要时采取非常规举措，可能包括了购买政府公债。“如果有必要进一步解决低通胀存在时间过久的风险，管委会一致承诺在职责内动用额外的非常规工具，”他表示，这可能“包括购买各类资产，其中之一可能是主权债。”

--欧洲央行正在考虑一种双轨的公债购买策略，包括一部分由欧洲央行买入，整个欧元区共担风险；同时为了打消德国的不安，一部分由各国央行购买，风险要自担。知情人士称，这种量化宽松(QE)选项，是欧洲央行1月22日政策会议前所准备的诸多手段之一。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 179,210

上周三 179,920

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当期变化 -710

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--知情人士称，预计日本央行将把下一财年的核心通胀率预估下调至1.5%或者更低，这将使其继续面对扩大刺激计划的压力。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,747亿台币存单，与当日存单到期金额2,762亿台币相较，存单发行余额减15亿。

--台湾央行周二公布，共发行4,143亿台币存单，与当日存单到期金额4,205亿台币相较，存单发行余额减62亿。

--台湾央行周一公布，共发行1,241亿台币存单，含两年期存单200亿。与当日存单到期金额1,036.5亿台币相较，存单发行余额增204.5亿。 (完)