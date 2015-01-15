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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 17:57 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

瑞士央行周四取消已实施逾三年的瑞郎兑欧元汇率上限，同时将三个月LIBOR目标区间进一步降至负1.25%
至负0.25%。 
    
    印度央行周四意外降息25个基点至7.75%，为一年来首次降息，因通胀显示出放缓迹象，且政府在努力控
制财政赤字。印度央行并表示，如果通胀继续放缓，还将进一步降息，同时央行还会密切关注政府进行财政整
固的进程。 
    
    中国央行调查统计司司长盛松成周四表示，近几个月市场利率保持稳中有降走势；利率市场化从根本上不
仅不会使融资成本上升，反而会促使融资成本下降。 
    
    韩国央行维持利率在2%不变，预计全球经济持续温和复苏。  
    
    欧洲央行(ECB)周三为其采取一切必要措施支撑欧元的承诺赢得了重要支持，当日欧洲法院一位高级顾问
为欧洲央行购买政府公债以提振欧元区经济的计划扫除了司法障碍。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西       Selic利率11.75%                2014年12月3日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.75%    2014年11月22日降25基点
             一年期贷款利率5.6%             2014年11月22日降40基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.75%                2015年1月15日降25基点
             附卖回利率6.75%                2015年1月15日降25基点
  印尼       指标利率7.75%                  2014年11月18日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率0%                   2014年10月28日降25基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率17%          2014年12月16日上调650个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 白云/徐文焰; 审校 艾茂林)
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