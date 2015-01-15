瑞士央行周四取消已实施逾三年的瑞郎兑欧元汇率上限，同时将三个月LIBOR目标区间进一步降至负1.25% 至负0.25%。 印度央行周四意外降息25个基点至7.75%，为一年来首次降息，因通胀显示出放缓迹象，且政府在努力控 制财政赤字。印度央行并表示，如果通胀继续放缓，还将进一步降息，同时央行还会密切关注政府进行财政整 固的进程。 中国央行调查统计司司长盛松成周四表示，近几个月市场利率保持稳中有降走势；利率市场化从根本上不 仅不会使融资成本上升，反而会促使融资成本下降。 韩国央行维持利率在2%不变，预计全球经济持续温和复苏。 欧洲央行(ECB)周三为其采取一切必要措施支撑欧元的承诺赢得了重要支持，当日欧洲法院一位高级顾问 为欧洲央行购买政府公债以提振欧元区经济的计划扫除了司法障碍。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11.75% 2014年12月3日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.75% 2014年11月22日降25基点 一年期贷款利率5.6% 2014年11月22日降40基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.75% 2015年1月15日降25基点 附卖回利率6.75% 2015年1月15日降25基点 印尼 指标利率7.75% 2014年11月18日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率0% 2014年10月28日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率17% 2014年12月16日上调650个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 白云/徐文焰; 审校 艾茂林)