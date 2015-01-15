《焦点》韩国央行保持利率不变，看好经济前景淡化降息必要性

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
韩国央行货币政策委员会一致投票决定维持基准利率在2.00%不变，这是连续第三个月按兵不动，决策结果也符合市场预期。
“委员会全体同意该决议的事实，再加上央行总裁的言论，总体表明央行近期降息的可能性非常低。”一家韩国本地银行未具名的外汇交易员说道。
根据路透此前对34位分析师进行的调查，有27人预计韩国央行本周四会议将维持利率不变，另外七人原本预计降息。不过，该调查中的大多数分析师都认为在未来五个月里央行料降息。
一些分析师，包括韩华证券的Kong Dong-rak，仍坚持他们的看法，即认为韩国央行将在近期不得不实施降息。“我们预计央行将在第一季降息--最快在下个月就可能采取行动。”Kong表示。
韩元兑美元 收报1,083.3韩元，较日内低点1,087.3反弹，但仍然收低。三年期公债3月期约 跌24个基点，报108.46。
作为亚洲第四大经济体，韩国2014年第三季经季节调整的国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%。韩国决策者认为每季度的成长率约为1%左右，符合经济基本面。(完)
(编译 洪曦/高琦 审校 王丽鑫/戴素萍)
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。