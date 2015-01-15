《焦点》韩国央行保持利率不变，看好经济前景淡化降息必要性

韩国央行货币政策委员会一致投票决定维持基准利率在2.00%不变，这是连续第三个月按兵不动，决策结果也符合市场预期。

“委员会全体同意该决议的事实，再加上央行总裁的言论，总体表明央行近期降息的可能性非常低。”一家韩国本地银行未具名的外汇交易员说道。

根据路透此前对34位分析师进行的调查，有27人预计韩国央行本周四会议将维持利率不变，另外七人原本预计降息。不过，该调查中的大多数分析师都认为在未来五个月里央行料降息。

一些分析师，包括韩华证券的Kong Dong-rak，仍坚持他们的看法，即认为韩国央行将在近期不得不实施降息。“我们预计央行将在第一季降息--最快在下个月就可能采取行动。”Kong表示。

韩元兑美元 收报1,083.3韩元，较日内低点1,087.3反弹，但仍然收低。三年期公债3月期约 跌24个基点，报108.46。

作为亚洲第四大经济体，韩国2014年第三季经季节调整的国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%。韩国决策者认为每季度的成长率约为1%左右，符合经济基本面。(完)