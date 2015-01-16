《台湾金融市场一周展望》农历年前股汇料偏多，绑好安全带因应动荡

* 农历年前股汇偏多看待，惟波动料将加剧

* 欧洲央行将QE、希腊即将大选是主要变数

* 债市观察20年券标售，料影响短中期券走势

记者 董永年

路透台北1月16日 - 金融市场黑天鹅事件频传，但农历春节一向是华人重要节庆，本地业内人士认为，2月中旬市场封关前，股市震荡走扬机率高，台币也因年终奖金发放需求略偏强。但下周欧洲央行料将大规模QE，希腊也将大选，可能加剧市场波动。

根据摩根投信统计，历年元月开春至农历开红盘前这段期间，中国上证指数 与台湾加权指数 涨多跌少，上涨机率分别达60%与67%，平均涨幅达3.24%与3.05%。伴随美国经济复苏推升出口增长，中国人行宽松空间可期，中、台两岸股市可望偏多表现。

〞日本、欧洲宽松有利资金挹注国际股市，中国货币政策转为宽松，也有利台湾相关产业发展。〞宏利投信基金经理人周奇贤说。

他乐观预期，台股第一季指数区间将在8,850-9,550点，特别是在农历年前会有不错表现。看好半导体及苹果 概念股为主的电子股、及受惠汽车电子化、生产自动化的工业类股。

摩根投信基金经理人王浩也指出，中国货币政策宽松可期，台股也可望跟着受惠，加上两岸贸易往来日益紧密，台股与陆股连动度上升，伴随陆股长升趋势成形，有利于台股偏多走势，预期2015年上半年有机会向上挺进。

王浩并表示，台湾经济受惠美国景气扩张，景气灯号连续10个月亮出绿灯，显见台湾经济处于稳定扩张轨道。再从企业获利来看，去年前三季整体税前净利较上年同期成长20%，市场对2015年台股企业盈余预期也持续上修，均有助于台股后市表现。

不过凯基投顾分析师许高铭提醒，第一季通常是企业营运淡季，连台积电 、大立光 这类表现良好的公司，第一季展望顶多持平或小幅衰退，就更别提其他的上市、柜企业了。

在缺乏基本面趋动条件下，许高铭认为，农历年前指数空间有限，应该会在9,000-9,400点间震荡。下周要留意欧洲央行推出的QE措施，以及市场将开始反映对月底希腊选举的担忧，因此金融市场波动度将加大。

**台币续看升**

瑞士央行意外放弃瑞郎/欧元上限，让台币兑美元 在升破31.800关卡后进一步向31.500叩关。展望下周，交易员认为，进入下旬出口商渐有例行卖汇需求，且农历年前企业准备年终奖金发放令台币买需较强，因此实质汇率有机会向31.500测试。

交易员指出，下周国际间最重大的事件是欧洲央行将推动QE，这也是促使瑞士央行放弃瑞郎/欧元上限的主因。此外，希腊将于1月25日提前大选，市场担心左翼激进联盟若获胜，会使希腊退出欧元区，此将让避险需求升温，可能促使日圆兑美元的进一步升值。

〞要看日圆动向，不排除续升向115，甚至112价位，台币就有向31.50、31.20测试的机会。〞外商银行交易员说。

另一本地银行交易员则称，国际油价持续探底，各家机构不断调高对台湾今年经济成长率的预测，再加上央行总裁彭淮南认为油价将跌到明年第一季，市场解读为央行不乐见台币过于疲弱，种种因素交错影响下，短期台币将易升难贬。

交易员预估下周台币主交投区在31.500-31.650。

**观察20年券标售**

公债市场本周上演惊奇之旅，殖利率见底不是底，随着国际变动因素接踵而来，美国10年债 表现强劲，带动本地10年公债103/13 殖利率持续下探。

市场尽管心存惊惧，也多同意这波多头走势短线尚未结束，下周在20年新债104/2 标售在即，以及欧洲央行会议举行的变数下，仍多数看多，殖利率易跌难弹。

〞现在就是一关一关往下看，不知道底限在哪里。〞一证券商交易员说。

他们指出，国际情势变化太快，美债10年券一日波动将近10基点，技术线型呈现直线下滑趋势，屡屡跌穿20个月低位，如果下周欧洲央行一如预期推出大规模宽松，资金外溢的效果，将令公债收益率仍高于其他国家的美债持续受到追捧。

由于台湾央行一向紧盯美国利率走向，国际不安的因素令交易员揣测今年美国和台湾均不升息已是可能剧本，台债随美债殖利率一路向下也算合理，这让下周台债的波动度将明显加大。

另一银行交易员认为，下周二(20日)标售的20年公债104/2，若标在2.02-2.03%的近期水位，显示投资人对殖利率曲线后端也同步看多，将助益主流10年债及五年短券的多头信心。

但如果20年债标售结果欠佳，则可能让10年债103/13殖利率稍微拉回整理，但预估要重回1.50%以上，仍需其他利空带动。