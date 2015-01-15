台湾货币市场：短率续处低位，资金需求不振多以到期续作为主

* 短率续处低位

* 资金拆借需求不振

* 短票利率持平低位

记者 詹静宜

路透台北1月15日 - 台湾银行间短率周四续处低位。资金调度人士指出，目前整体银行间资金情势偏松，资金拆入需求不振，交投多以到期续作为主，令短率持续盘旋低档。

他们表示，本周起台银陆续排定银行提领新钞，对市场资金影响尚不明显，拆借需求未见增温，银行在提领新钞之前倾向负数操作，但资金需求欠佳提高负数操作难度，仅能仰赖央行冲销隔夜拆款资金才能做出负数。

〞没有人有什么资金需求，拆入需求很少， 〞一位大型银行拆出交易员说。

资调人士并称，央行下周四、五发行弹性天期存单主要为调整月底资金落点，并不会影响整体市场资金调度。

台湾央行今日表示，为免农历年后存单到期金额偏高，因此发行弹性天期存单。1月22日将发行7天期定存单，利率0.60%，91及182天期利率不变；而1月23日将发行12天期定存单，利率为0.60%，91及182天期利率不变。

本地时间14:58时：

--台币兑美元 升9.2分，报31.740。

--台湾加权股价指数 跌0.16%，报9,165.09点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.386%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.430%，上日在0.380-0.490%。

**短票利率仍在低档**

短票方面，大型票券商称，银行、投信端资金水位皆偏高，而短票发行量依旧偏少，不足以因应买票需求，短票利率维持在既有低档区间不变。

资调人士也表示，若银行有搭配跨月拆款的短票销售利率较高，农历年前自保短票交投大致落在0.62-0.64%，并有五、六家银行愿意承作跨农历年短票，成交利率则落在0.63-0.66%。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.58-0.60%，少数成交在0.61%，大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.605%，前日平均利率在0.606%。

台湾央行周四存单到期金额4,011亿台币，发行金额待稍晚公布。 周五存单到期金额1,116.5亿。

下周央行存单到期总额为1兆561亿台币，落点分别为周一2,032.5亿、周二 957亿、周三806亿、周四3,194亿及周五3,571.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为146亿台币，累积超额准备为711亿台币、加计前期1%的超额准备为2,840亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率周四稳定于近期区间，资金供应情况自上日的偏紧水位中回升。交易员指出，虽然整体市场资金依旧充沛，但上周包括公债及外币债等多档债券发行，仍将引发资金挪移，但料不至于影响利率。

交易员指出，下周含长年期公债及国际板外币债的发行总额约当550亿台币，都是寿险业青睐标的，因应交割需求，预估寿险将自投信端赎回部分资金，或直接减少在债券RP市场的承作，届时证券商及票券商将转向银行端寻求资金补充。

〞现在每次外币债交割都多多少少会有影响...跟银行承作的比重会比较高。〞一票券商交易员说。

另一证券商交易员则指出，目前已有部分投信提供的资金已能顺利跨过1月底，且利率与目前的主要利率相同，没有调升，显示整体市场1月份的资金宽松态势可望延续。不过投信对农历年前的资金情势依旧保守，高开跨农历年的RP承作利率，但成交微乎其微。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

今日有HKT CAPITAL公司债3亿美元及旺诠 12亿台币的转换公司债发行；另有阳信银行5亿台币金融债还本。

下周本地债券发行情况如下：周二信锦 转换公司债8亿台币；周三国统国际 转换公司债6亿台币；周五正道 转换公司债7亿台币、志嘉建设 转换公司债4亿台币、英国骏懋银行(莱斯银行) 金融债3.15亿美元、20年期公债预估金额400亿台币、Air Liquide Finance宝岛债5亿人民币。