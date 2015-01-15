更新版 1-日本央行：维持对多数地区的乐观评估，称经济复苏是一种趋势

日本央行总裁黑田东彦坚持他的乐观看法，在地区分支经理会议上称日本经济整体上在温和复苏。

“我们将根据需要调整政策，同时考量经济和物价所面临的上行、下行风险，”他说。

此次季报公布后，日本央行将在下周举行利率政策会议，届时其可能上调下一财年日本经济增速预估，但会因油价大跌而下调消费者通胀率预估。

通胀率预估的下调将凸显出日本央行实现2%通胀目标所面临的挑战，并将令其面临再度放松货币政策的压力。

在去年10月放松货币政策之后，许多日本央行官员希望在下周按兵不动。他们认为，尽管此轮油价崩跌将在短期内压低通胀率，但燃料价格的下降将利好经济，并在长期帮助推升价格。

不过根据这项地区报告，燃料成本下降尚未惠及更广阔的领域。