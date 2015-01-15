更新版 1-日本央行：维持对多数地区的乐观评估，称经济复苏是一种趋势

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
日本央行总裁黑田东彦坚持他的乐观看法，在地区分支经理会议上称日本经济整体上在温和复苏。
“我们将根据需要调整政策，同时考量经济和物价所面临的上行、下行风险，”他说。
此次季报公布后，日本央行将在下周举行利率政策会议，届时其可能上调下一财年日本经济增速预估，但会因油价大跌而下调消费者通胀率预估。
通胀率预估的下调将凸显出日本央行实现2%通胀目标所面临的挑战，并将令其面临再度放松货币政策的压力。
在去年10月放松货币政策之后，许多日本央行官员希望在下周按兵不动。他们认为，尽管此轮油价崩跌将在短期内压低通胀率，但燃料价格的下降将利好经济，并在长期帮助推升价格。
不过根据这项地区报告，燃料成本下降尚未惠及更广阔的领域。
报告称：“尽管一些小企业表示感受到油价下降带来的好处，但也有企业称益处尚未充分铺开。”(完) (编译 徐文焰/王洋; 审校 王丽鑫)
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。