台湾金融：保险在台衍生商品交易比重将作为安定基金费率考量--金管会

路透台北1月15日 - 台湾金管会周四表示，为落实金融进口替代方案，将提供保险业诱因鼓励将交易移回境内金融机构办理，研议以保险业者与境内金融机构所从事的衍生性金融商品比重，作为安定基金差异化费率的考量因素，最快上半年即可实施。

金管会主委曾铭宗在行政院后记者会受访时并指出，金融进口替代分两阶段推动，第一阶段已松绑银行发债等法规限制，第二阶段将提升产品开发能力，五、六月间将与金控业者开会洽谈如何协助其产品研发。

“台湾金融发展一百多年却没有自己的产品研发能力，我觉得很可惜！”他说。

针对取得产品研发能力，他提出三项妙方，其中以并购公司最为有效，第二是前进纽约、伦敦及东京等金融重镇购买研发团队，第三则是去国际金融重镇挖角回台研发金融商品。

截至2014年9月底，台湾境内金融机构海外投资金额约12兆(万亿)台币，目前主要透过香港及新加坡等地海外交易商直接下单交易购买国外金融商品。

为留住寿险远赴海外的交易部位，金管会提出多项法规松绑措施，包括放宽银行发行金融债券限制，银行设计债券商品更具弹性，预估一年内债券发行量约2,320亿台币，并开放银行兼营代理买卖外国债券，预估一年内可增加营收415亿台币。

衍生性金融商品方面，金管会已开放境内银行提供境外衍生性金融商品谘询，预估一年内金融机构可增加营收20亿台币，并建置利率交换平台，已有30家境内机构参加，预估上线首年透过该平台交易金额可达1,500亿台币。