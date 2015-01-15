版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 15:58 BJT

新兴汇市：马币暂止跌回升，印度央行意外提前降息推升卢比

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            117.64    117.34   -0.26   +1.72    119.66
    坡元            1.3317    1.3344   +0.20   -0.43    1.3260
    台币          31.748    31.832   +0.26   -0.09    31.718
    韩元           1080.59   1082.20   +0.15   +1.73   1099.30
    泰铢             32.73     32.79   +0.18   +0.52     32.90
    菲律宾披索       44.63     44.68   +0.11   +0.20     44.72
    印尼卢比      12575.00  12612.00   +0.29   -1.55  12380.00
    印度卢比       61.68     62.19   +0.83   +2.19     63.03
    马币            3.5640    3.5940   +0.84   -1.89    3.4965
    人民币          6.1914    6.1957   +0.07   +0.20    6.2040
    (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    拉美货币报导         南非兰特报导          
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             

 (编译 张若琪/蔡美珍；审校 王丽鑫/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐