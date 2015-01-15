新兴汇市：马币暂止跌回升，印度央行意外提前降息推升卢比

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
亚洲 当日 今年以来 2014年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 117.64 117.34 -0.26 +1.72 119.66 坡元 1.3317 1.3344 +0.20 -0.43 1.3260 台币 31.748 31.832 +0.26 -0.09 31.718 韩元 1080.59 1082.20 +0.15 +1.73 1099.30 泰铢 32.73 32.79 +0.18 +0.52 32.90 菲律宾披索 44.63 44.68 +0.11 +0.20 44.72 印尼卢比 12575.00 12612.00 +0.29 -1.55 12380.00 印度卢比 61.68 62.19 +0.83 +2.19 63.03 马币 3.5640 3.5940 +0.84 -1.89 3.4965 人民币 6.1914 6.1957 +0.07 +0.20 6.2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/蔡美珍；审校 王丽鑫/艾茂林)
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。