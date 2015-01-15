更正-国际油市：油价再度回落，供应过剩利空罩顶

(更正：因英文原文有误，更正标题及内文有关布兰特低于美国原油的描述，并更新报价)

路透新加坡1月15日 - 原油价格周四下跌，布兰特原油和美国西德克萨斯中质油双双下跌约1美元，因全球供应过剩。上日油价剧烈波动，从近六年低位大幅反弹。

0836 GMT，布兰特原油跌1.31美元，或2.6%，报每桶48.55美元。美国原油期货 报每桶47.59美元，跌0.89美元。

“市场份额争夺战意味着油价还将下滑。各大基金...有可能进一步抛售，”澳新银行(ANZ)周四称。

周三布兰特油价 飙升4.5%，创下2012年6月来最大百分点涨幅，因期权到期前有空头回补。

不过由于供给过剩，市场人气依旧疲弱。

由于北美的页岩油开采大幅攀升拉低价格，而全球其它市场供给相对较吃紧，美国原油价格因而低于布兰特原油。

不过石油输出国组织(OPEC)去年末决定不减产以扞卫市场份额，美国以外的全球其它地区也出现供给过剩。

“我们调降了布兰特原油价格预估：2015年从72.25美元调降至50.25美元，2016年从83美元下调至67.59美元。2017年从90美元下调至77.25美元。”美国投行Jefferies International周三表示。

Jefferies表示，浮动存储方式短期内能吸纳供给，但“最终这些存储将释放，并可能抑制未来油价的回升。”

此外俄罗斯石油产量达到苏联解体后的最高水平，也施压油价。

澳新银行表示，预计今年上半年布兰特油价在40-60美元的机率为60%，有30%的概率跌至35-45美元，而升至60-80美元的机率仅为10%。(完)

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