《路透晚报》--1月15日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经收涨1.9%创四周来最大单日升幅，受油价及日圆之助

日本股市日经指数周四收高，创四周以来单日最大涨幅，油价反弹缓解全球经济疑虑，而日圆升势暂歇，则提振丰田汽车等出口股。日经指数收涨1.9%，至17,108.70，为12月19日以来单日最大升幅。东证股价指数上涨1.4%至1,376.60，JPX日经400指数上扬1.3%至12,483.19。

--中国股市：沪综指放量收升3.5%，IPO申购资金压力缓和提振大盘反弹

中国股市沪综指放量收升3.5%。分析师指出，新股IPO申购资金压力缓和，经过短期调整后的金融地产股等蓝筹板块今日再度领涨；目前20日均线3,190点附近存在较强技术性支撑，料后市行情将围绕估值和业绩两条主线展开。沪综指收报3,336.45点，大涨114.02点或3.54%；上证A股今日成交3,303亿元人民币，上日为2,670亿元。

--香港股市：收盘上扬，因预计大陆将出台更多激励举措

香港股市收高，跟随大陆股市大涨走势。当局出台更多激励举措扶助经济增长的前景，提振大陆股市。恒生指数涨1.0%，至24,350.91点；恒生国企指数涨1.5%，报12,190.52点。

--汇市：美元反弹，澳洲强劲就业报告支撑澳元上扬

美元微升，收复隔夜市场部分失地。澳元则表现突出，因澳洲就业数据格外亮丽。0832GMT，澳元兑美元涨幅约1%，达到0.8231。

--国际油市：油价大幅反弹后回落，供应过剩打压市场

原油价格昨日在从近六年低位大幅反弹后，今日再度回跌，供应过剩令市场基调仍然偏空。0836GMT，布兰特原油期货下滑1.31美元，至每桶48.55美元。美国原油报每桶47.59美元，下跌0.89美元。

全球主要银行的分析师纷纷下调2015和2016年原油均价预估，称经济增长担忧、美元走强和供给充足是原因所在。

--全球金市：金价在12周高位下方继续下跌，因亚股和美元上涨而承压

黄金价格在12周高位下方进一步下跌，之前亚洲股市上升，美元则重新站稳脚跟，打压了黄金的避险需求。亚洲股市多数小升，此前油价大幅反弹为市场带来平静假象。美元收复了因零售销售不佳而丢失的阵地。0757GMT，现货金下滑0.1%，报每盎司1,228.27美元。

--金属期市：伦敦期铜反弹，但涨幅或受限

伦敦期铜攀升，因出现低接买盘和空头回补；期铜上日遭遇逾三年最大跌幅。不过交易商称卖盘可能将限制涨幅，即便大规模买家在更低价位伺机出手。0822GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升2.4%，至每吨5,682.00美元。交易员表示，5,650美元上方可见卖盘，买家则在5,500-5,450美元附近浮现。在上日大跌后今日盘初时交投意外清淡，表明实货市场多半处于观望，等待局势进一步明朗。上海期交所主力3月期铜缩减跌幅至下跌2.9%，报每吨40,920元人民币，隔夜时曾下跌近5%。