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市场报道 | 2015年 1月 15日 星期四 16:03 BJT

全球贵金属：1月14日SPDR黄金和iShares白银持仓量均下降

路透1月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二减少0.0
3%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量下滑0.50%。

    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期          变动    增减
    SPDR       22,749,770.7   1月14日   22,757,137.6    1月13日      -7,366.8  -0.03%
    iShares   326,351,434.6   1月14日  327,979,086.0    1月13日  -1,627,651.4  -0.50%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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 (编译 白云; 审校 艾茂林)
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