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市场报道 | 2015年 1月 15日 星期四 16:03 BJT

《汇市简讯》欧元/美元持稳，关注200小时移动平均水准1.1838

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    *  德国经济在2014年增长1.5%--德国商报 
    *  欧洲央行管委诺亚称，考虑到欧元区低增长率，欧元贬值是正常
的 
    *  欧元/美元在近期低点附近徘徊，昨日大幅振荡后进行盘整
    *  关注焦点都放在进一步跌势方面
    *  投资者坚定地逢高抛售，昨日交投集中在1.1870-00区域
    *  在200小时移动平均线切入位1.1838附近可能出现卖单(完)
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