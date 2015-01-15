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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 16:51 BJT

韩国经济：财长坚持3.8%的经济成长率目标，无视央行下修预测

路透首尔1月15日 - 韩国财长崔炅焕周四拒绝调降企划财政部制定的2015年成长率目标3.8%，尽管央行当天稍早大幅下修成长预估。

“如果我们管理各种风险得宜，这个成长率目标是可以达成的，政府会尽全力达成，”企划财政部长官发言人An Il-whan转述崔炅焕的谈话称。

周四稍早韩国央行将今年经济成长率预测下修0.5个百分点，由3.9%降至3.4%。(完) (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
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