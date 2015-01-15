版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 16:27 BJT

台湾央行：共发行4,010亿台币存单，存单发行余额减1亿

路透台北1月15日 - 台湾央行周四公布，共发行4,010亿台币存单，与今日存单到期金额4,011亿台币相较，存单发行余额减1亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,965.0

91天期 0.93 37.0

182天期 1.05 8.0

央行上日共发行2,747亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,922.1亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为146亿台币，累积超额准备为711亿台币、加计前期1%的超额准备为2,840亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐