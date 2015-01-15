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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 16:33 BJT

中国债市：上海农商行等五家地方银行获得信用债B类主承资格--NAFMII

路透北京1月15日 - 中国银行间市场交易商协会（NAFMII）周四公告称，上海农商行、杭州银行、宁波银行、大连银行及广东顺德农商行等五家地方性银行，最新获得开展非金融企业债务融资工具B类主承销业务资格。

根据规定，非金融企业债务融资工具主承销商实行分层机制，分为A类和B类。A类可在全国范围内开展承销业务，B类可在限定范围内开展承销业务。

上述五家地方性银行，可在注册地所在的省、自治区、直辖市范围内开展主承销业务。

目前，NAFMII采取核准制的形式，批准包括短融、中票等债务型融资工具，发行方式则为簿记建档。B类在一年内与A类银行联合开展主承销业务。（完） (记者 毕晓雯；审校 张喜良)
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