全球金市：金价在12周高位下方继续下跌，因亚股和美元上涨而承压

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
“金价已经测试1,245水准三次但均无功而返。我们相信黄金在未来 几天可能测试1,215-20，”MKS集团金属交易员Jason Cerisola表示。 投资者对大宗商品的看空心态并未抵消美国零售销售数据令人失望的 影响。这样的数据通常会推动对黄金的避险买盘。 周三出炉的数据显示，美国12月零售销售创下11个月以来最大跌幅， 推动美元走跌。不过美元周四在亚洲市场微升。 瑞银将明年金价预估从每盎司1,200美元降为1,190美元，称此前低估 了下行风险。 瑞银分析师称，美元走强也可能遏制金价升势。 --------------------------0757GMT--------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1228.27 -1.28 -0.1 现货银 16.75 -0.08 -0.48 现货铂金 1227.53 -1.47 -0.12 现货钯金 775.5 2.52 0.33 COMEX期金 1228.8 -5.7 -0.46 COMEX期银 16.775 -0.213 -1.25 汇率 欧元/美元 1.1777 美元指数 92.182 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/徐文焰；审校 王丽鑫/艾茂林)
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。