全球金市：金价在12周高位下方继续下跌，因亚股和美元上涨而承压

“金价已经测试1,245水准三次但均无功而返。我们相信黄金在未来 几天可能测试1,215-20，”MKS集团金属交易员Jason Cerisola表示。 投资者对大宗商品的看空心态并未抵消美国零售销售数据令人失望的 影响。这样的数据通常会推动对黄金的避险买盘。 周三出炉的数据显示，美国12月零售销售创下11个月以来最大跌幅， 推动美元走跌。不过美元周四在亚洲市场微升。 瑞银将明年金价预估从每盎司1,200美元降为1,190美元，称此前低估 了下行风险。 瑞银分析师称，美元走强也可能遏制金价升势。 --------------------------0757GMT--------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1228.27 -1.28 -0.1 现货银 16.75 -0.08 -0.48 现货铂金 1227.53 -1.47 -0.12 现货钯金 775.5 2.52 0.33 COMEX期金 1228.8 -5.7 -0.46 COMEX期银 16.775 -0.213 -1.25 汇率 欧元/美元 1.1777 美元指数 92.182 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/徐文焰；审校 王丽鑫/艾茂林)