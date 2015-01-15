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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 16:40 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶从一个月低点上涨，因日圆回落且隔夜油价反弹

国际油价周三劲升，创两年半来最大单日涨幅，自近六年低点反弹，因期权到期前有空头回补，交易商未理会全球供应过剩带来的偏空压力。

日圆走软亦帮助提振投资者人气。美元周四亚洲时段小幅上扬，收复隔夜部分失地。

“鉴于全球经济放缓，现在没有其他强劲的基本面原因来买入橡胶。期胶价格将在一段时间内对油价走势保持敏感，”该交易员称。

上海期交所主力5月期胶合约 收盘持平于每吨12,625元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤138.1美分，下跌1.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/王兴亚；审校 蔡美珍)
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