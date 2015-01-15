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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 17:01 BJT

德国经济：2015年经济增长或达1.5%--执政联盟消息人士

德国政府10月时预估，该国经济2014年料增长1.3%，此前预估为增长1.2%。目前的预估是2014年GDP增长略提速至1.5%。德国2014年GDP增长数据初值将于周四0900GMT公布。

“政府内部正在讨论将(2015年)经济增速目标上调至1.5%，”一位联合政府消息人士告诉路透，该数字得到了其他消息人士的证实。这位消息人士称，目前有一系列原因促使政府将2015年增长目标调高到1.5%。(完)

(编译 王丽鑫/艾茂林; 审校 王兴亚/张若琪)
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