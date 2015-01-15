法国犹太人考虑搬往以色列 但仍存顾虑

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎1月14日（记者 Tom Heneghan） - 越来越多的法国犹太人考虑搬往以色列，以逃避反犹太主义浪潮，但很多人担心以色列未必像他们期望的那么好。
巴黎上周发生多起暴力事件，17名遇难者中有四名是犹太人，这使得搬往以色列成了法国逾55万犹太人群体的热门话题。法国的犹太人数量是欧洲各国中最多的。
以色列总理内塔尼亚胡似乎鼓励这些人前往以色列，他周末对法国犹太人说：“以色列也是你们的家。”
但法国的犹太人担心在法国面临敌意的同时，对离开法国后面临的处境也同样忧心忡忡，譬如失去法国良好的社会福利。
“事情发生后，所有人都在谈论这个，更多人想要离开，”38岁的金融分析师Sami说。他就住在上周发生人质事件的犹太食品超市Hyper Cacher附近。
“但我们不想不计代价地离开。这就相当于要开始新的生活。我们是法国人，而那里是以色列文化。我们的大学学位在那里并不都被承认。你得会希伯来语，因此必须学一门新的语言。”
“我昨天和妻子讨论这件事，我们吵起来了。”Sami说。他和别的家长志愿者组织起来，协助维护附近犹太学校的安全。
59岁的心理学家Yakov Kowarski说：“在那儿（以色列），犹太人生活会轻松些，但他们那也有恐怖主义。”(完) 编译：李富强 发稿：朱淑珍
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。