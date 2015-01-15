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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 17:10 BJT

日本经济：疲弱日圆提振出口商营收，地区经济评估有望上修--央行官员

路透东京1月15日 - 日本央行名古屋分行经理梅森彻周四表示，尽管日圆下跌还未令出口大幅提升，但是提振了许多出口企业的营收，包括小型企业。

“我认为在不太远的将来，我们可以把对该地区的经济评估从正在复苏上修为正在扩张，”梅森彻在一新闻发布会上说。(完) (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
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