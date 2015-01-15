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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 17:35 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收创一个月新高，受美指持稳及离岸市场带动

* 人民币收创一个月新高
    * 中间价微幅反弹
    * 美指持稳及离岸CNH走升带动
    * 市场预期暂不明朗

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京1月15日 - 人民币兑美元即期 周四续创近一个月新高，中间价略反
弹。交易员称，美元指数 持稳以及离岸CNH走升带动客盘结汇；但在后市方向暂不明
朗的态势下，银行自营盘交易积极性有所减弱，观望情绪较为浓厚。
            
    她们并称，央行新公布的M2等金融数据逊于预期，但对汇市没有直接的影响。年初结汇
盘一般较重，但最近买/卖盘压力均有，市场供求较为均衡。
    
    “近期市场交易热情有所减弱，包括客盘这边也比较观望。昨天美指有所回调，（今天
）中间价也有所走升，在前两天比较平静的情况下，今天尾盘有客盘出来结汇，带动一波走
升。”一外资行交易员表示。

    中国12月末广义货币供应量(M2)同比增长12.2%，低于12.5%的路透调查中值,亦低于央
行全年约13%的增长目标；人民币贷款余额同比增13.6%，路透调查中值为13.8%。 

    全球汇市，美元周四在亚洲市场微升，收复隔夜市场部分失地。之前美国公布零售销售
意外锐降，拖累美元下跌。 
       
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
    
 在岸市场人民币兑美元             今日                 上日        升贬
 即期成交价格                     6.1881               6.1957      0.12%
 中间价                           6.1193               6.1205      0.02%
 成交额                           131亿美元                        
                                                                   
 日内相对于中间价最大波幅         -1.27% (上限±2%)    日高        日低
 日内波动幅度(pips)               90                   6.1878      6.1968
 2015年来即期升贬值幅度           0.26%                            
 1年期美元/人民币掉期升水         1653                             
                                                                   
                                                                   
 离岸人民币市场,北京时间16:57     今日                 上日        
 1年期NDF                         6.2910/6.294         6.293       
 CNH即期                          6.1893/6.1913        6.1934      
   
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 倪蔚丹; 审校 黄凯)
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