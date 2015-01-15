台湾汇市：台币随人民币收升，出口商抛汇令升幅扩大

* 出口商抛汇引发美元多单互砍，亚币也偏强

* 寿险在海外NDF避险，美元换汇点自溢价转为折价

* 明日实质交易区间暂看31.600-31.750

路透台北1月15日 - 台币兑美元 周四收升。交易员表示，人民币等亚洲货币偏强，且出口商在台币升破31.800后加大抛汇力道，使得午后台币升幅扩大。

汇银人士指出，出口商抛汇，但进口商以及寿险却没有美元需求，再加上银行间多押注美元多单，使得台币升值力道强于预期。寿险的避险需求，也让海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月期美元/台币换汇点自溢价转为折价。

〞多杀多，大家手上一堆多单，没人买(美元)。〞一位外商银行交易员说。

另一本地公股银行交易员则称，今日台币相较亚洲货币的走势偏强，一方面是市场较为“浅碟”，另一方面可能受到油价持续下挫有助于台湾经济论述的影响。

〞经济好，台币就不会弱啦。〞他称。

他们认为，台币反弹的走势可能会延续，明日升破31.700的机会不小，不过进口商在31.650承接美元的意愿应该不低。

今日台币主要交易区间在31.711-31.809，上日交易区间在31.763-31.820。交易员预估明日台币主交投区在31.600-31.750。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点自溢价转为折价；一个月远汇 尾盘报31.640/31.660，上日收在31.790。

台湾股市周四收于平盘附近。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超35.85亿台币；上交易日修正后为卖超66.09亿台币。

亚币兑美元周四多数上扬。韩国韩元 削减跌幅，此前韩国央行维持政策利率不变。韩元兑美元 收报1,083.3韩元，较日内低点1,087.3反弹，但仍然收低。

本周全球重要经济事件与数据包括：

1/15(四)：美国1月纽约及费城联邦储备银行制造业指数、美国12月最终需求PPI和核心最终需求PPI；

1/16(五)：美国12月CPI、美国12月工业生産、美国1月路透/密西根大学消费者信心指数、美国12月克利夫兰联邦储备银行CPI、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就“目标导向的货币政策报告”发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德在芝加哥特许金融分析师(CFA)协会就美国经济和货币政策发表讲话。

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报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.786 31.832 31.710-31.850 31.845 7.10 7.36

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