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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 16:59 BJT

企业并购：金管会同意花旗(台湾)银行合并台湾大来国际信用卡公司

路透台北1月15日 - 台湾金管会周四表示，同意花旗 (台湾)银行合并台湾大来国际信用卡公司，合并基准日预定为2月1日。

金管会新闻稿指出，花旗台湾与台湾大来都是美商花旗银行间接或直接100%持股公司，本合并案系为花旗集团内部公司组织调整，主要是藉着整合两公司间的资源运用，以提升营运绩效及扩大经济规模。

金管会并说明，台湾大来在境内信用卡巿场的市占率不高，流通卡数截至2014年11月底止约为26,000余卡，花旗台湾于合并后将承受台湾大来信用卡业务的所有权利义务。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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