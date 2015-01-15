中国央行：引导信贷和社融平稳适度增长，加快推进利率市场化改革

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
路透北京1月15日 - 中国央行近日召开会议部署2015年货币信贷和金融市场重点工作，今年将继续实施稳健的货币政策，引导货币信贷和社会融资平稳适度增长，并加快推进利率市场化改革。
央行网站周四刊登的新闻稿强调，今年将更加注重松紧适度、定向调控和改革创新，保持流动性合理充裕；将在区间调控的基础上加强定向调控，促进信贷结构优化；同时进一步完善人民币汇率市场化形成机制。
会议提出，今年要积极发挥信贷政策在转方式调结构中的作用，更加注重坚持问题导向、运用金融市场工具和政策协调。要围绕实体经济中出现的突出问题，加强指导和调控，推动金融产品和服务创新，加强信贷政策与货币政策、财政政策、监管政策和产业政策的协调配合。
周四稍早公布的中国12月新增信贷和M2增速均低于预期，但放量至1万亿元左右的非信贷融资更引人注目。自去年11月降息以来，央行除进行MLF等局部操作外，公开市场等一直空窗，市场对未来货币政策的预期渐趋分化，全面放松观点不再一统天下。 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。