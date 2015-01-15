《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
路透伦敦1月15日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：新低尚未得到日线相对强弱指标的确认，只要仍受限于上周高位1.1871，短期风险仍趋向下行。目前仍不能排除跌至1.1640/70区域(艾略特波浪点位和2005年低点)的可能。此为关键支撑水准，我们预计能够守住。短期阻力位在1.1916(费波纳奇回档技术位)。关键阻力位目前在200月移动均线1.2235。长期而言，若收在1.1640下方，则足以启动向1.1210以及1.0835的跌势，后两者皆为费波纳奇回档技术位。
美元/日圆：遭遇大举抛售，依旧存在跌至115.55/50(12月中旬低点和38.2%回档技术位)的风险。跌破此水准则存在进一步跌向113.50/111.55的空间。初步阻力位在55日移动均线118.08，其后是120.21/85区域，更上一层的是122.58/123.40，这是14年下行趋势线的位置和长期费波纳奇回档技术位。此亦为周线图的TD阻力位，极难突破。
欧元/英镑：已开始挑战2000-2008年整体走势的50%回档位0.7744英镑。这仍是关键的支撑，周线收在该水准下方，才能确认向下突破。目前我们仍将逢高抛售直到0.7874区域。注意0.7744被认为是关键的向下突破点位，若跌破则下看0.7445。关键阻力位仍在0.7956。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1756 1.1789 -0.28 -2.82 1.2097
美元/日圆 117.49 117.32 +0.14 -1.83 119.68
欧元/日圆 138.12 138.26 -0.10 -4.59 144.77
美元/瑞郎 1.0213 1.0185 +0.27 +2.74 0.9941
英镑/美元 1.5208 1.5232 -0.16 -2.34 1.5573
美元/加元 1.1952 1.1951 +0.01 +2.87 1.1618
澳元/美元 0.8221 0.8146 +0.92 +0.65 0.8168
新西兰元/美元 0.7730 0.7713 +0.22 -0.86 0.7797
欧元/瑞郎 1.2009 1.2008 +0.01 -0.14 1.2026
欧元/英镑 0.7727 0.7738 -0.14 -0.36 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5100 9.5283 -0.19 +0.44 9.4688
美元/挪威克朗 7.6663 7.6207 +0.60 +2.60 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋；审校 徐文焰)
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。