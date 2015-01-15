路透伦敦1月15日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：新低尚未得到日线相对强弱指标的确认，只要仍受限于上周高位1.1871，短期风险仍趋向下行。目前仍不能排除跌至1.1640/70区域(艾略特波浪点位和2005年低点)的可能。此为关键支撑水准，我们预计能够守住。短期阻力位在1.1916(费波纳奇回档技术位)。关键阻力位目前在200月移动均线1.2235。长期而言，若收在1.1640下方，则足以启动向1.1210以及1.0835的跌势，后两者皆为费波纳奇回档技术位。

美元/日圆：遭遇大举抛售，依旧存在跌至115.55/50(12月中旬低点和38.2%回档技术位)的风险。跌破此水准则存在进一步跌向113.50/111.55的空间。初步阻力位在55日移动均线118.08，其后是120.21/85区域，更上一层的是122.58/123.40，这是14年下行趋势线的位置和长期费波纳奇回档技术位。此亦为周线图的TD阻力位，极难突破。

欧元/英镑：已开始挑战2000-2008年整体走势的50%回档位0.7744英镑。这仍是关键的支撑，周线收在该水准下方，才能确认向下突破。目前我们仍将逢高抛售直到0.7874区域。注意0.7744被认为是关键的向下突破点位，若跌破则下看0.7445。关键阻力位仍在0.7956。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1756 1.1789 -0.28 -2.82 1.2097

美元/日圆 117.49 117.32 +0.14 -1.83 119.68

欧元/日圆 138.12 138.26 -0.10 -4.59 144.77

美元/瑞郎 1.0213 1.0185 +0.27 +2.74 0.9941

英镑/美元 1.5208 1.5232 -0.16 -2.34 1.5573

美元/加元 1.1952 1.1951 +0.01 +2.87 1.1618

澳元/美元 0.8221 0.8146 +0.92 +0.65 0.8168

新西兰元/美元 0.7730 0.7713 +0.22 -0.86 0.7797

欧元/瑞郎 1.2009 1.2008 +0.01 -0.14 1.2026

欧元/英镑 0.7727 0.7738 -0.14 -0.36 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5100 9.5283 -0.19 +0.44 9.4688

美元/挪威克朗 7.6663 7.6207 +0.60 +2.60 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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