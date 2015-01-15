更新版 1-中国新债：工行拟在银行间市场发行113亿元信贷资产支持证券--消息

(新增未联络到工行予以置评)

路透北京1月15日 - 路透周四获得的资料显示，全球市值最大银行--中国工商银行 计划在银行间发行总额113.53亿元人民币的信贷资产支持证券（ABS），基础资产池由铁路运输行业贷款构成。

资料显示，该批资产分为优先档、次级档，其中优先档占比92.6%，均获得AAA评级，并为浮动利率。具体发行时间待定。

“本期证券的基础资产质量很好，借款人属于国家支持的重点行业了。”消息人士表示。

资料所显示的借款人为中国铁总及其下属各路局，以及铁总与地方各级政府、超大型企业合资成立的项目公司。

路透目前暂未联系到工行有关人士对上述消息予以置评。

在盘活存量的顶层设计思路引导下，中国越来越多银行加入到信贷资产证券化业务的行列。此前消息人士透露，中国银监会近日发文核准了27家股份制银行和城商行开办信贷资产证券化业务的资格。

在信用增级方面，中债资信表示，该期证券采用了优先级/次级结构的信用增级措施。优先A档证券可获得由次级证券提供的资产池贷款余额7.40%的信用支持；此外，该期证券初始起算日至预计信托设立日之间可积累部分利息回收款，为证券提供了一定的信用支持。

根据中国债券网统计数据，截至2014年12月，各市场发行的资产支持证券规模为2,688.93亿元。