香港金融：外汇基金的非美元资产回报受压，因美元转强--金管局

路透香港1月15日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，美元于去年下半年急升，外汇基金的非美元资产在以美元计价时难免出现帐面汇兑损失，但金管局无意大幅调整外汇基金的投资策略。

金管局副总裁余伟文在金管局专栏《汇思》撰文指出，现时美元和港元占外汇基金货币基准配置的77%，但近年货币基础随资金流入而增加，用作支持货币基础的美元资产相应上升，因此外汇基金的美元和港元实际持有量已超过80%。

“根据国际货币基金组织的统计，全球外汇储备中美元比重约占六成多，外汇基金的美元比重已远高于全球平均数，尽管非美元资产比重已是偏低，但当美元转强，这些资产以美元计价就难免出现帐面汇兑亏损。”他说。

美元指数 在2014年下半年急升，全年飙升12.8%，是17年来升幅最大的一年；欧元兑美元跌幅达12.2%，亦是自1999年面世以来第二大按年跌幅。

外汇基金于去年第三季度录得187亿港元投资亏损，为五个季度以来首次出现亏损；亏损主要来自外汇亏损，所以若美元转强，外汇基金的第四季投资表现亦将困难。

金管局每年1月都为外汇基金前一年的投资表现公布作准备。

尽管非美元资产回报受压，余伟文重申，金管局无意大幅调整外汇基金的投资策略。

他说，“外汇基金不是主权基金或一般的投资基金，更不是对冲基金，不会从事短线炒卖。因此外汇基金的资产配置策略力求稳健，寻求较平稳的中、长期回报，避免过度受短期波动所干扰。”

他并称，预期主要货币汇率短期会有起伏但中、长线会大致持平。而多元化投资策略有助减低整体的回报波动，但不能完全避免个别类别的短期亏损，尤其在特殊市场环境下，更不适宜轻举妄动、频密式大规模调整资产配置。

“在可见的一段时间，投资市场的环境仍会是复杂多变。”他说，“金管局将继续审慎管理外汇基金的投资，在可行的情况下，适度、及时调整投资策略，争取稳健的回报。”

截至去年11月底止外汇基金总资产为32,268亿港元。外汇基金主要用以支持港元，香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

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