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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 17:45 BJT

印度股市：涨幅扩大至逾3%，或创2013年9月以来最大单日涨幅

路透孟买1月15日 - 印度股市周四盘中上涨逾3%，有望创2013年9月以来最大单日涨幅，此前印度央行意外降息25个基点。(完)
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