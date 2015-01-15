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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 17:59 BJT

欧洲汇市：瑞郎大幅飙升，因瑞士央行取消瑞郎兑欧元汇率上限

路透伦敦1月15日 - 瑞郎兑欧元周四飙升近30%，因此前瑞士央行意外取消已实施逾三年的瑞郎兑欧元汇率上限1.20。

在瑞士央行发表声明后的几分钟内，市场极度动荡，瑞郎兑欧元迅速突破平价水准，达到0.8052瑞郎，之后略微缩减涨幅，报0.8800瑞郎。

瑞郎兑美元也劲扬25%至0.74瑞郎。（完）

(编译 高琦 审校 徐文焰)
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