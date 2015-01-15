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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 17:47 BJT

德国数据：2014年第四季较前季成长约0.25%

路透柏林1月15日 - 德国联邦统计局周四称，德国2014年第四季较前季成长约0.25%。

分析师原本预估第四季经济表现温和。德国第二季经济萎缩，第三季勉强避免陷入衰退。(完) (编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
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