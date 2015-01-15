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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 17:50 BJT

瑞士央行：意外取消1.20的瑞郎兑欧元汇率上限，降息至负0.75%

路透苏黎世1月15日 - 瑞士央行周四取消已实施逾三年的瑞郎兑欧元汇率上限，瑞郎兑欧元应声突破1.20水准。

“瑞士央行将不再继续使用1.2的瑞郎兑欧元汇率上限，”该央行在声明中出人意料地表示。

该央行同时降息0.5个百分点至负0.75%。(完) (编译 徐文焰；审校 艾茂林)
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