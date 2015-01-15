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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 17:42 BJT

日本债市：指标公债在淡静交投中持稳，下周将有五年券标售

一如市场预期，日本央行买入2,400亿日圆10-25年期的公债，以及1,400亿日圆期限长于25年的公债，还有4,000亿日圆3-5年期公债，4,000亿日圆1-3年期公债。

交易商称，周四央行购买日债的情况大致符合市场，对债市影响有限。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.030% +0.0 -0.030%

五年期公债 0.015% +1.0 0.005%

10年期公债 0.250% +0.0 0.250%

20年期公债 0.910% -0.5 0.915%

30年期公债 1.090% -1.0 1.100%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.36 -0.03 148.39

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/白云; 审校 高琦/徐文焰)
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