日本债市：指标公债在淡静交投中持稳，下周将有五年券标售

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
一如市场预期，日本央行买入2,400亿日圆10-25年期的公债，以及1,400亿日圆期限长于25年的公债，还有4,000亿日圆3-5年期公债，4,000亿日圆1-3年期公债。
交易商称，周四央行购买日债的情况大致符合市场，对债市影响有限。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.030% +0.0 -0.030%
五年期公债 0.015% +1.0 0.005%
10年期公债 0.250% +0.0 0.250%
20年期公债 0.910% -0.5 0.915%
30年期公债 1.090% -1.0 1.100%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.36 -0.03 148.39
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/白云; 审校 高琦/徐文焰)
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。