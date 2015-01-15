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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 18:01 BJT

全球金融：惠誉称若油价不回升，可能对产油国评级采取进一步行动

路透伦敦1月15日 - 评级机构惠誉周四表示，如果原油价格不回升，则可能调降产油国的债信评级。

“如果油价未能从当前低点回升，则可能对产油国评级采取进一步行动。”惠誉最重要的主权分析师之一Ed Parker在会议上说。(完) (编译 张若琪 审校 高琦)
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