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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 17:59 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及六年高点，经济及货币政策前景构成支撑

欧元兑英镑 下跌0.1%，至0.7730英镑，先前跌至0.7725，为2008年底以来最低。欧元过去三个月已下跌3.5%，技术分析师称，欧元可能即将跌落0.7450英镑，创2008年年初以来新低。

“作空欧元/英镑看来是为欧洲央行QE及重新估计英国央行收紧政策可能性布局的好方式，”ING外汇分析师Chris Turner称。“留意在0.7745/65逢高出脱欧元。”

尽管英镑兑欧元上扬，但兑美元 表现较差，下跌0.2%，至1.5209美元。

在5月英国大选之前，投资人不放心押注英镑，特别是英镑兑美元。这次大选可能是多年来最不明朗的一次，而且可能导致再次出现一个多党联合政府，以及导致英国举行是否留在欧盟的公投。(完)
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