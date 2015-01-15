欧洲汇市：英镑兑欧元触及六年高点，经济及货币政策前景构成支撑

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
欧元兑英镑 下跌0.1%，至0.7730英镑，先前跌至0.7725，为2008年底以来最低。欧元过去三个月已下跌3.5%，技术分析师称，欧元可能即将跌落0.7450英镑，创2008年年初以来新低。
“作空欧元/英镑看来是为欧洲央行QE及重新估计英国央行收紧政策可能性布局的好方式，”ING外汇分析师Chris Turner称。“留意在0.7745/65逢高出脱欧元。”
尽管英镑兑欧元上扬，但兑美元 表现较差，下跌0.2%，至1.5209美元。
在5月英国大选之前，投资人不放心押注英镑，特别是英镑兑美元。这次大选可能是多年来最不明朗的一次，而且可能导致再次出现一个多党联合政府，以及导致英国举行是否留在欧盟的公投。(完)
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。