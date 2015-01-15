欧洲汇市：英镑兑欧元触及六年高点，经济及货币政策前景构成支撑

欧元兑英镑 下跌0.1%，至0.7730英镑，先前跌至0.7725，为2008年底以来最低。欧元过去三个月已下跌3.5%，技术分析师称，欧元可能即将跌落0.7450英镑，创2008年年初以来新低。

“作空欧元/英镑看来是为欧洲央行QE及重新估计英国央行收紧政策可能性布局的好方式，”ING外汇分析师Chris Turner称。“留意在0.7745/65逢高出脱欧元。”

尽管英镑兑欧元上扬，但兑美元 表现较差，下跌0.2%，至1.5209美元。