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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 18:20 BJT

中国环保：力争今年底完成所有省会城市PM2.5来源解析工作--环保部

路透北京1月15日 - 中国环保部今年将进一步加强大气污染防治区域协作，着力推进重点行业达标整治，加大燃煤小锅炉淘汰力度，实施重点行业VOCs治理，持续推进油品质量升级；建立完善空气质量预警系统，健全重污染天气应急预案体系，力争今年底完成所有省会城市PM2.5来源解析工作。

据新华社周四报导，今年全国环境保护工作会议确定，将严格环境执法监管。充分发挥“三级联查”（国家督查、省级巡查、市县检查）作用，加大暗查暗访力度，依法严厉打击环境违法行为。在全国开展环境保护法检查，对各类突出环境问题查处到位、整改到位。

环保部部长周生贤表示，今年中国将严格环境执法监管、提高环境监测能力，严格责任追究，对恶意违法行为，依法从严从重处罚；对涉嫌犯罪的，及时移送公安机关，并依法追究其刑事责任；实行差别化征收排污费、向社会公开“黑名单”等手段。

报导还称，目前全国338个地级以上城市1,436个监测点位全部具备实施新空气质量标准监测能力；京津冀、长三角、珠三角区域空气质量预报预警平台已基本建成。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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