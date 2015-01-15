中国环保：力争今年底完成所有省会城市PM2.5来源解析工作--环保部

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
路透北京1月15日 - 中国环保部今年将进一步加强大气污染防治区域协作，着力推进重点行业达标整治，加大燃煤小锅炉淘汰力度，实施重点行业VOCs治理，持续推进油品质量升级；建立完善空气质量预警系统，健全重污染天气应急预案体系，力争今年底完成所有省会城市PM2.5来源解析工作。
据新华社周四报导，今年全国环境保护工作会议确定，将严格环境执法监管。充分发挥“三级联查”（国家督查、省级巡查、市县检查）作用，加大暗查暗访力度，依法严厉打击环境违法行为。在全国开展环境保护法检查，对各类突出环境问题查处到位、整改到位。
环保部部长周生贤表示，今年中国将严格环境执法监管、提高环境监测能力，严格责任追究，对恶意违法行为，依法从严从重处罚；对涉嫌犯罪的，及时移送公安机关，并依法追究其刑事责任；实行差别化征收排污费、向社会公开“黑名单”等手段。
报导还称，目前全国338个地级以上城市1,436个监测点位全部具备实施新空气质量标准监测能力；京津冀、长三角、珠三角区域空气质量预报预警平台已基本建成。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。