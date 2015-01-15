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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 18:10 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月15日

路透香港1月15日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.79797人
民币 )
    
    
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价(元)   B股股价(港元)   A/B股比价
  深物业                                       9.17           6.42          1.79
                                                                    
  南玻                                         8.60           5.73          1.88
                                                                    
  深康佳                                       6.44           3.50          2.31
                                                                    
  ST中华                                       7.45           3.61          2.59
                                                                    
  ST中冠                                      25.81          10.10          3.20
                                                                    
  深深宝                                       7.94           6.86          1.45
                                                                    
  深华发                                       8.03           3.80          2.65
                                                                    
  深赤湾                                      19.38          15.63          1.55
                                                                    
  招商地                                      26.01          20.60          1.58
 产                                                                 
  特力                                        10.15           6.65          1.91
                                                                    
  飞亚达                                      10.72           7.42          1.81
                                                                    
  一致药                                      48.25          36.92          1.64
 业                                                                 
  深深房                                       6.43           3.69          2.18
                                                                    
  ST盛润                                       8.68           6.16          1.77
                                                                    
  深南电                                       8.39           4.25          2.47
                                                                    
  深纺织                                       9.71           6.26          1.94
                                                                    
  方大集                                       9.65           4.93          2.45
 团                                                                 
  深国商                                      13.23           8.14          2.04
                                                                    
  深赛格                                       6.52           3.52          2.32
                                                                    
  宝石                                         7.67           6.12          1.57
                                                                    
  小天鹅                                      15.49          13.90          1.40
                                                                    
  粤高速                                       4.98           3.56          1.75
                                                                    
  晨鸣纸                                       6.30           4.31          1.83
 业                                                                 
  ST珠江                                       7.14           5.00          1.79
                                                                    
  美菱电                                       6.52           5.23          1.56
 器                                                                 
  大冷股                                      12.41           7.37          2.11
 份                                                                 
  粤电力                                       7.65           6.15          1.56
                                                                    
  佛山照                                      10.53           6.85          1.93
 明                                                                 
  江铃汽                                      38.23          33.98          1.41
 车                                                                 
  沙隆达                                      13.46           9.17          1.84
                                                                    
  苏常柴                                       8.12           4.99          2.04
                                                                    
  威孚高                                      30.71          29.29          1.31
 科                                                                 
  古井贡                                      33.10          24.01          1.73
 酒                                                                 
  ST东海                                       6.91           5.99          1.45
                                                                    
  长安汽                                      20.05          19.28          1.30
 车                                                                 
  京东方                                       3.26           2.61          1.57
                                                                    
  鲁泰                                        11.43          10.39          1.38
                                                                    
  本钢板                                       5.61           3.05          2.31
 材                                                                 
  张裕                                        34.20          26.52          1.62
                                                                    
    
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程表                
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                          
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表                     
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表                      
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程表                  
  香港新闻                            中国新股新闻                                    
  台湾新闻                            香港新股新闻                                    
  中国股市观察                        中国个股业绩                                    
  香港股市观察                        报摘                                           
  中国融资融券                                                            
 
 (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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