版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 15日 星期四 18:12 BJT

表格：欧元区11月贸易顺差为200亿欧元，出口较上年同期增加1%

路透布鲁塞尔1月15日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区11月贸易顺差较上年同期扩大，得益于出口增加。
       
    欧元区 2013年   2014年    变化(%)  13年    14年     变化(%)    13年        14年    变化(%)
             11月    11月              10月    10月                1-11月     1-11月    
     出口     161.7   162.6     1%     172.8   179.7  r   4%       1 745.3     1 776.2    2%
     进口     145.2   142.6    -2%     156.3   156.1  r   0%       1 606.5     1 607.0    0%
    贸易收支   16.5    20.0             16.5    23.6  r              138.8       169.2
    
    注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值。
    
    浏览详细数据，请点选(完)
    
  
 (编译 徐文焰；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐