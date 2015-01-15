《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月15日

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
路透香港1月15日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间18:09时,1美元=6.1881人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 6.61 0.549 1.95 市北高新 11.44 0.666 2.78 大众交通 11.35 0.886 2.07 永生投资 16.89 1.712 1.59 老凤祥 33.85 3.059 1.79 S中纺机 8.12 0.371 3.54 鼎立股份 14.71 0.696 3.42 氯碱化工 9.32 0.537 2.80 双钱股份 14.52 0.77 3.05 海立股份 9.24 0.573 2.61 浦东金桥 22.2 1.746 2.05 外高桥 32.46 2.1 2.50 ST联华 24.95 2.18 1.85 锦江投资 16.18 1.267 2.06 中路股份 24.1 1.88 2.07 金山开发 11.94 0.669 2.88 海欣股份 8.35 0.597 2.26 耀皮玻璃 7.95 0.632 2.03 大江股份 7.58 0.407 3.01 上柴股份 10.95 0.74 2.39 丹化科技 7.44 0.56 2.15 上海三毛 8.69 0.779 1.80 友谊股份 16.51 1.685 1.58 上工申贝 14.12 0.701 3.26 上海机电 19.34 2.166 1.44 宝信软件 34.08 2.656 2.07 上海物贸 8.25 0.606 2.20 自仪股份 10.96 0.853 2.08 上海普天 16.27 0.842 3.12 陆家嘴 34.68 2.518 2.23 华新水泥 9.79 1.216 1.30 锦江股份 25.11 1.924 2.11 鄂尔多斯 8.58 0.855 1.62 华电能源 4.63 0.454 1.65 SST天海 11.08 0.515 3.48 大名城 9.63 0.557 2.79 东方通信 8.53 0.586 2.35 黄山旅游 15.62 1.643 1.54 开开实业 15.35 0.945 2.62 海南航空 3.44 0.557 1.00 ST轻骑 5.67 0.43 2.13 振华重工 6.68 0.559 1.93 锦州港 5.25 0.497 1.71 九龙山 6.53 0.458 2.30 凌云股份 13.56 0.621 3.53 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。