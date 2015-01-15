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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 18:41 BJT

全球经济：若油价未能回升，俄罗斯更难以保持投资级评级--惠誉

路透伦敦1月15日 - 评级机构惠誉周四表示，如果油价没能从50美元回升，俄罗斯肯定更难以保持投资级别的评级。(完) (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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