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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 18:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月15日

路透香港1月15日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间18:11时，1
港元=0.79797人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为31.19%，高
于上交易日收盘的27.31%。
    
   公司名       A股代码       H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                          5.09            5.74           1.11
 建设银行                                          6.55            6.45           1.27
 中国银行                                          4.87            4.47           1.37
 农业银行                                          3.86            3.99           1.21
 招商银行                                         16.18           18.42           1.10
 中信银行                                          7.92            5.98           1.66
 交通银行                                          6.85            6.87           1.25
 民生银行                                         10.23           10.32           1.24
 中国人寿                                         36.19           31.65           1.43
 中国平安                                         78.87           86.65           1.14
 中国太保                                         33.55           38.65           1.09
 中信证券                                         33.37           29.30           1.43
 新华人寿                                         49.85           43.20           1.45
 海通证券                                         23.09           18.88           1.53
 华能国际                                          8.60           11.24           0.96
 大唐发电                                          6.23            4.40           1.77
 华电国际                                          6.51            6.84           1.19
 中煤能源                                          6.99            4.60           1.90
 中国神华                                         21.49           22.35           1.20
 中国石油                                         12.29            8.86           1.74
 兖州煤业                                         14.39            6.47           2.79
 中国石化                                          6.90            6.28           1.38
 上海石化                                          4.28            2.35           2.28
 中海油服                                         19.99           13.78           1.82
 仪征化纤                                          5.32            2.46           2.71
 中国铝业                                          5.82            3.89           1.87
 江西铜业                                         17.50           12.62           1.74
 洛阳钼业                                          9.28            4.85           2.40
 紫金矿业                                          3.63            2.28           2.00
 马钢股份                                          3.63            2.16           2.11
 鞍钢股份                                          5.82            5.91           1.23
 重庆钢铁                                          3.22            1.66           2.43
 海螺水泥                                         22.00           29.20           0.94
 洛阳玻璃                                          8.60            3.40           3.17
 京城机电                                          6.86            3.15           2.73
 中联重科                                          6.54            5.63           1.46
 金隅股份                                          9.44            6.84           1.73
 中国国航                                          8.73            6.85           1.60
 东方航空                                          5.50            3.90           1.77
 南方航空                                          5.47            4.00           1.71
 中国远洋                                          7.11            4.19           2.13
 中海集运                                          4.82            2.55           2.37
 中集集团                                         20.52           16.20           1.59
 中海发展                                          8.72            6.09           1.79
 宁沪高速                                          7.24            9.29           0.98
 深高速                                            8.52            5.79           1.84
 成渝高速                                          5.05            3.29           1.92
 皖通高速                                          6.07            5.30           1.44
 广深铁路                                          4.53            3.84           1.48
 中国南车                                         11.24           10.44           1.35
 中国交建                                         13.28            9.73           1.71
 中国铁建                                         14.69            9.84           1.87
 中国中铁                                          8.46            6.31           1.68
 长城汽车                                         43.10           43.35           1.25
 比亚迪                                           39.08           28.85           1.70
 广汽集团                                          8.56            7.14           1.50
 青岛啤酒                                         41.55           53.80           0.97
 白云山                                           29.44           27.00           1.37
 新华制药                                          8.08            4.07           2.49
 海信科龙                                          8.96            6.35           1.77
 南京熊猫                                         10.96            6.01           2.29
 晨鸣纸业                                          6.30            3.79           2.08
 上海医药                                         17.09           17.90           1.20
 中兴通讯                                         19.65           18.14           1.36
 东方电气                                         22.12           15.12           1.83
 潍柴动力                                         28.69           33.00           1.09
 东北电气                                          4.22            1.97           2.68
 广船国际                                         39.12           23.20           2.11
 经纬纺机                                         19.62            9.15           2.69
 昆明机床                                          7.27            3.39           2.69
 一拖股份                                         13.29            5.78           2.88
 北辰实业                                          4.53            2.57           2.21
 创业环保                                         11.19            5.33           2.63
 中国中冶                                          4.54            2.52           2.26
 金风科技                                         14.25           13.48           1.32
 丽珠                                             49.39           49.00           1.26
 万科                                             13.77           18.38           0.94
 中国北车                                         11.97           10.94           1.37
 郑煤机                                            7.56            4.76           1.99
 大连港                                            5.35            2.79           2.40
 山东墨龙                                          8.95            3.37           3.33
 浙江世宝                                         25.67            7.95           4.05
 复星医药                                         21.93           28.45           0.97
 光大银行                                          4.80            4.48           1.34
 东江环保                                         35.06           27.30           1.61
 上海电气                                          9.25            4.33           2.68
                                                                                                
  
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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