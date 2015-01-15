重发-《即时观点》瑞士央行放弃瑞郎/欧元汇价限制

(重发)

路透1月15日 - 瑞士央行周四废弃瑞郎兑欧元汇价限制，激励瑞郎/欧元升破三年前设下的1.20瑞郎上限。

瑞士央行声明稿原文，请点选：

(here)

以下为分析师对于瑞士央行举措的即时评论：

瑞银集团驻伦敦汇率策略师GEOFFREY YU：

他们认为有太多资金将流入，特别是因为欧洲央行即将实施量化宽松，因此他们认为有必要实施B计画。

就让汇价动起来、稳定下来，我们将会观察接下来会发生什么事。

瑞穗驻伦敦的对冲基金外汇销售主管NEIL JONES：

这对其他货币的影响令人关注--欧元/美元遭到明显冲击，其他避险货币如日圆将表现良好。

负利率看似是瑞士央行的替代选择。但实实在在的干预买盘是关键所在--以汇价走势判断，B计划似乎不足以成为替代选择。

法国巴黎银行利率分析师PATRICK JACQ：

瑞士央行的决定意味着，他们不再需要为了守卫1.20水准而买入欧元计价债券。这一行动应当会让欧债承压，但瑞士央行也表示，为了防止瑞郎汇率大幅上涨，他们将继续监视市场。

这一表态恐怕就意味着到了最后，即便瑞士央行不再守护1.20水准，但如果他们想阻止欧元兑瑞郎的狂跌，他们可能还是不得不继续买入欧元计价债券，只是买入幅度要小一些。

伦敦JEFFERIES汇市策略主管JONATHAN WEBB：

完全出乎市场意料之外。瑞士央行可能预期欧洲央行下周将推出量化宽松，加上希腊大选在即，瑞士方面要持续吸纳欧元恐有困难。

因此他们放弃汇价限制，并大举调降利率为负值。我们预期在所有停损单清理完毕后，欧元/瑞郎将在0.90-1.00瑞郎附近交投。

IG市场分析师CHRIS BEAUCHAMP：

我的第一反应就是，这意味着欧洲央行要有行动了，整个欧洲股市的回应非常负面，这很不寻常。不过，也不是每天都会发生如此惊悚的事情--央行竟然以这么出人意料的方式宣布一些决定。显而易见的，人们很担心还会有更震惊的事情发生。

这就是那种绝对会引起振荡的事件。而且，事件的影响还远没有终结。（完）