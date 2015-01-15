版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 18:22 BJT

《全球汇市》瑞郎兑欧元跳涨近30%，此前瑞士央行放弃瑞郎汇率上限

“这完全出乎市场的意料，”Jefferies驻伦敦的外汇策略主管Jonathan Webb说。

“瑞士央行可能觉得欧洲央行将在下周推出QE，外加希腊又将迎来大选，在这种情况下瑞士要继续买欧元是很辛苦的。所以他们就放弃了上限并扩大负利率。我们预计，在所有止损单都清空后，欧元/瑞郎将位于约0.90-1.00瑞郎。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1742 1.1789 -0.40 -2.93 1.2097

美元/日圆 116.91 117.32 -0.35 -2.31 119.68

欧元/日圆 136.98 138.26 -0.93 -5.38 144.77

美元/瑞郎 0.8880 1.0185 -12.81 -10.67 0.9941

英镑/美元 1.5201 1.5232 -0.20 -2.39 1.5573

美元/加元 1.1982 1.1951 +0.26 +3.13 1.1618

澳元/美元 0.8164 0.8146 +0.22 -0.05 0.8168

新西兰元/美元 0.7764 0.7713 +0.66 -0.42 0.7797

欧元/瑞郎 1.0473 1.2008 -12.78 -12.91 1.2026

欧元/英镑 0.7705 0.7738 -0.43 -0.64 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4970 9.5283 -0.33 +0.30 9.4688

美元/挪威克朗 7.7283 7.6207 +1.41 +3.43 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王兴亚/蔡美珍/白云/艾茂林/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐