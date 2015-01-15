《全球汇市》瑞郎兑欧元跳涨近30%，此前瑞士央行放弃瑞郎汇率上限

“这完全出乎市场的意料，”Jefferies驻伦敦的外汇策略主管Jonathan Webb说。

“瑞士央行可能觉得欧洲央行将在下周推出QE，外加希腊又将迎来大选，在这种情况下瑞士要继续买欧元是很辛苦的。所以他们就放弃了上限并扩大负利率。我们预计，在所有止损单都清空后，欧元/瑞郎将位于约0.90-1.00瑞郎。”