《全球汇市》瑞郎兑欧元跳涨近30%，此前瑞士央行放弃瑞郎汇率上限

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
“这完全出乎市场的意料，”Jefferies驻伦敦的外汇策略主管Jonathan Webb说。
“瑞士央行可能觉得欧洲央行将在下周推出QE，外加希腊又将迎来大选，在这种情况下瑞士要继续买欧元是很辛苦的。所以他们就放弃了上限并扩大负利率。我们预计，在所有止损单都清空后，欧元/瑞郎将位于约0.90-1.00瑞郎。”
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1742 1.1789 -0.40 -2.93 1.2097
美元/日圆 116.91 117.32 -0.35 -2.31 119.68
欧元/日圆 136.98 138.26 -0.93 -5.38 144.77
美元/瑞郎 0.8880 1.0185 -12.81 -10.67 0.9941
英镑/美元 1.5201 1.5232 -0.20 -2.39 1.5573
美元/加元 1.1982 1.1951 +0.26 +3.13 1.1618
澳元/美元 0.8164 0.8146 +0.22 -0.05 0.8168
新西兰元/美元 0.7764 0.7713 +0.66 -0.42 0.7797
欧元/瑞郎 1.0473 1.2008 -12.78 -12.91 1.2026
欧元/英镑 0.7705 0.7738 -0.43 -0.64 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4970 9.5283 -0.33 +0.30 9.4688
美元/挪威克朗 7.7283 7.6207 +1.41 +3.43 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。