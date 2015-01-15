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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 18:58 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月15日

路透香港1月15日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    119.92亿元人民币（已用7.7%）      99.30亿元人民币（已用5.4%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中国平安                   477,688,484      839,503,916      1,317,192,399
   2    上汽集团                    47,756,870      227,339,787        275,096,656
   3    中国太保                   176,489,188       89,474,692        265,963,880
   4    贵州茅台                    83,760,098      110,452,090        194,212,188
   5    大秦铁路                   107,314,297       85,038,470        192,352,767
   6    招商银行                   164,129,615       26,364,207        190,493,823
   7    中信证券                   100,042,543       36,083,750        136,126,292
   8    浦发银行                    88,631,175       22,253,150        110,884,325
   9    华能国际                   101,278,053        8,951,185        110,229,238
  10    民生银行                    92,443,221       13,875,859        106,319,080
   
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    新华保险                       19,243,710      27,261,370       46,505,080
   2    紫金矿业                       40,826,800       3,841,420       44,668,220
   3    中国建材                       40,616,780          15,540       40,632,320
   4    中国南车                       24,216,160      15,251,940       39,468,100
   5    中国银行                       36,608,460         854,810       37,463,270
   6    白云山                         30,504,200       4,347,800       34,852,000
   7    民生银行                       25,846,260       7,628,890       33,475,150
   8    中信银行                       25,367,110       3,987,330       29,354,440
   9    上海电气                       10,646,940      17,826,440       28,473,380
  10    中国铁建                       24,155,235       4,161,790       28,317,025
    （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 张喜良)
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