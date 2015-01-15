表格：沪港通市场数据摘要--1月15日

《汇市简讯》欧洲盘初：石油和铁矿石价格下跌打压加元和澳元
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
路透香港1月15日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港通市 场数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 119.92亿元人民币（已用7.7%） 99.30亿元人民币（已用5.4%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 477,688,484 839,503,916 1,317,192,399 2 上汽集团 47,756,870 227,339,787 275,096,656 3 中国太保 176,489,188 89,474,692 265,963,880 4 贵州茅台 83,760,098 110,452,090 194,212,188 5 大秦铁路 107,314,297 85,038,470 192,352,767 6 招商银行 164,129,615 26,364,207 190,493,823 7 中信证券 100,042,543 36,083,750 136,126,292 8 浦发银行 88,631,175 22,253,150 110,884,325 9 华能国际 101,278,053 8,951,185 110,229,238 10 民生银行 92,443,221 13,875,859 106,319,080 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 新华保险 19,243,710 27,261,370 46,505,080 2 紫金矿业 40,826,800 3,841,420 44,668,220 3 中国建材 40,616,780 15,540 40,632,320 4 中国南车 24,216,160 15,251,940 39,468,100 5 中国银行 36,608,460 854,810 37,463,270 6 白云山 30,504,200 4,347,800 34,852,000 7 民生银行 25,846,260 7,628,890 33,475,150 8 中信银行 25,367,110 3,987,330 29,354,440 9 上海电气 10,646,940 17,826,440 28,473,380 10 中国铁建 24,155,235 4,161,790 28,317,025 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20150115)C.pdf) (整理 雷美珍; 审校 张喜良)
* 沪综指跌0.076%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.82%，美国原油期货跌2.37%，大连铁矿石期货下跌6.6%
(更正：内文表格中专项债招标时间“14:00-14:40”有误，应为“15:00-15:40”。) 路透上海5月5日 - 中国陕西省财政厅周四晚公告，将于下周四(11日)招标发行总额240亿元人民币的一般及专项地方债，期限五年、七年。 上述一般债及专项债均为陕西省今年首批，全部为置换债券。中债资信评估有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 70 5月11日下午14:00-14:40 5月12日 7年 70 小计 140
路透上海5月5日 - 连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。