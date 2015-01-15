中国金融：大宗商品价格波动致贸易融资风险快速集聚--上海银监局

路透北京1月15日 - 中国上海银监局近日向辖区中资银行下发通报，提示大宗商品价格波动和贸易融资套利带来的风险。通报称，大宗商品贸易及其融资继续快速发展，风险也在快速集聚。

通报指出，很多企业通过虚构大宗商品贸易背景利用内外汇差和利差进行套利交易，并与包括房地产和股市在内的各类投资投机风险相互关联，而杠杆又将风险传导至银行机构。

“由于2014年大宗商品价格整体回落，部分商品价格回落幅度较大，其融资风险管理的要求，与长期价格单边大幅上升条件完全不同。”通报称。

上海银监局并称，价格的巨大波动，极易诱发贸易融资的风险。这需要更加差异化和精细化风险管理，以及有相关丰富经验的专业人员。

去年，铁矿石下跌幅度近50%，原油下跌幅度超过40%，而螺纹钢、焦煤、焦炭、铜、玉米等跌幅也在10-20%。

在银行业另一个风险集中领域平台贷款方面，通报指出，银行不能出现平台严重违约、恶意逃废债务、银行债权悬空以及清理甄别出平台项目不良资产大幅反弹情况；重点对清理后政府不承担偿付责任的信贷加强管理，确保债权不被悬空。

在流动性管理上，要加强日间流动性风险管理以及短期缺口限额管理，提高流动性资产储备；此外，对于同业融资占比较高、存款集中度高、吸储能力不强的中小法人机构，要积极参与流动性互助基金协作。

在此前银监会工作会上，银监会主席尚福林指出，当前银行业信用风险突出表现是逃贷、倒贷、骗贷和抽贷等问题。银行机构要避免一刀切式的抽贷，造成企业资金链断裂；此外，要切实防范化解抵押品价值波动风险。

中国银监会去年发文，要求银行提高贷款期限与小微企业生产经营周期的匹配度，合理采取分期偿还贷款本金等更为灵活的还款方式，减轻小微企业一次性还款压力。 （完）