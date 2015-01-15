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亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 19:07 BJT

东南亚股市：印尼股市收高，泰国股市银行股因逢低买盘上涨

泰国股市 小幅收高，报1,523.38点。
    
    Kasikornbank 股价上涨0.9%，周三时创下连续三天下跌，
至一周低位。泰京银行 录得过去五天来首次上涨。
    
    由于市场不看好银行大盘股第四季业绩，近期该类别股票下跌。下周
前各银行将发布10-12月获利。
    
    Kasikorn Securities分析师建议投资者买入银行类股，称因2015年
获利成长前景。该机构预计2015年泰国国内生产总值(GDP)将成长3.5%，2
014年GDP成长不到1%。
    
    马来西亚股市 和越南股市 小幅收高，上日曾下跌。
    
    菲律宾股市周四和周五休市。(完)
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