印度经济：印度央行意外降息未改变该国主权债信状况--惠誉

路透孟买1月15日 - 惠誉分析师Thomas Rookmaaker周四对路透表示，印度央行意外降息25个基点，未改变该国的主权债信状况。

相反，Thomas Rookmaaker称，政府财政整顿和创造“可靠的低通胀环境”才是更为关键的要素。

“财政状况一直是印度主权债信的一个主要弱点，财政整固可能减轻较高的公共债务负担，因此有助于改善主权债信情况。”Rookmaaker在回复路透问题的一封邮件中表示。(完) (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)