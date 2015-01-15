重温稿-中国金融：大宗商品价格波动致贸易融资风险快速集聚--上海银监局

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
路透北京1月15日 - 中国上海银监局近日向辖区中资银行下发通报，提示大宗商品价格波动和贸易融资套利带来的风险。通报称，大宗商品贸易及其融资继续快速发展，风险也在快速集聚。
通报指出，很多企业通过虚构大宗商品贸易背景利用内外汇差和利差进行套利交易，并与包括房地产和股市在内的各类投资投机风险相互关联，而杠杆又将风险传导至银行机构。
“由于2014年大宗商品价格整体回落，部分商品价格回落幅度较大，其融资风险管理的要求，与长期价格单边大幅上升条件完全不同。”通报称。
上海银监局并称，价格的巨大波动，极易诱发贸易融资的风险。这需要更加差异化和精细化风险管理，以及有相关丰富经验的专业人员。
去年，铁矿石下跌幅度近50%，原油下跌幅度超过40%，而螺纹钢、焦煤、焦炭、铜、玉米等跌幅也在10-20%。
在银行业另一个风险集中领域平台贷款方面，通报指出，银行不能出现平台严重违约、恶意逃废债务、银行债权悬空以及清理甄别出平台项目不良资产大幅反弹情况；重点对清理后政府不承担偿付责任的信贷加强管理，确保债权不被悬空。
在流动性管理上，要加强日间流动性风险管理以及短期缺口限额管理，提高流动性资产储备；此外，对于同业融资占比较高、存款集中度高、吸储能力不强的中小法人机构，要积极参与流动性互助基金协作。
在此前银监会工作会上，银监会主席尚福林指出，当前银行业信用风险突出表现是逃贷、倒贷、骗贷和抽贷等问题。银行机构要避免一刀切式的抽贷，造成企业资金链断裂；此外，要切实防范化解抵押品价值波动风险。
中国银监会去年发文，要求银行提高贷款期限与小微企业生产经营周期的匹配度，合理采取分期偿还贷款本金等更为灵活的还款方式，减轻小微企业一次性还款压力。 （完）
(发稿 李贺; 审校 张喜良)
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
* 油价再次下跌影响大宗商品货币 * 澳元触及四个月新低，加元触及14个月新低 * 日圆小幅走高，受避险情绪提振 路透新加坡5月5日 - 加元触及14个月低位，澳元触及四个月低位，因油价周五下滑，而日圆则因避险人气而小幅走高。 加元兑美元 一度跌至1.3790加元，为2016年2月以来最低。加元兑美元最新跌0.3%至1.3786。 澳元兑美元 一度下滑至0.7372美元，为1月11日以来低点，最新报0.7381，日内下跌0.4%。 外汇经纪公司OANDA资深交易员Stephen Innes说，油价下跌，给商品货币的走势提供线索。 “我认为这的确是走势的推动因素...与油价直接相关，而且美元/日圆走势中有一点风险厌恶情绪，”Innes说。 美国原油期货 日内下滑3%。 美元兑日圆 跌0.3%至112.19，脱离周四触及的七周高点113.045。 欧元兑美元 一度触及六个月高点1.0990，
路透5月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚东石化股份有限公司已启动168亿台币(5.59亿美元)五年期贷款案。