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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 19:51 BJT

投行观点：美银美林预计今年布兰特和美国原油均价分别为52和50美元

路透1月15日 - 美银美林称：

* 预计油价跌势持续到第一季度末，布兰特原油目标价为每桶31美元，西德克萨斯中质油目标价为每桶32美元

* 现预计西德克萨斯中质油和布兰特原油2016年均价分别为每桶57美元和58美元

* 预计2015年西德克萨斯中质油和布兰特原油均价分别为每桶50美元和52美元。(完)
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