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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 19:52 BJT

OPEC月报：市场份额将下降，即便油价下跌放缓页岩油开采

OPEC还下调了非OPEC国家的供给成长预估，因美国页岩油荣景呈现放缓状态。

“由于成本高企和油价可能持续保持在低位，产量预计会随之减少，这一状况或在2015年末时出现。”OPEC表示。

OPEC将2015年美国整体原油供给预估下调10万桶/日。(完) (编译 王洋/洪曦; 审校 王丽鑫)
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